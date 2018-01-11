Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков

16:36, 11 января 2018, ПАИ

«Общаться со страховыми компаниями, чтобы защитить свои права, нужно грамотно», - прокомментировала руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Викторовна Милонаец историю псковича, который рассказал в «Народной ленте» о навязывании дополнительных услуг в местных филиалах страховых компаний.

По ее словам, ведомство может реагировать на действия страховых компаний только в том случае, если гражданин заполнил официальное заявление по установленной форме. «Если этот человек, который зашел в три компании и просто спрашивал, то, к сожалению, судебные инстанции считают, что компания просто отказала. Мы не можем в этом случае доказать, что человек обращался именно за страхованием», - подчеркнула она.

«В первую очередь нужно подать заявление, написать заявку, и они уже обязаны на нее среагировать. Мы все время рекомендуем гражданам заранее подавать заявление. За 10 дней, к примеру, пока действует еще старая страховка. И если вот уже через 10 дней стразовая компания ответит либо отказом, либо «да, но это будет стоить вот столько-то», и по факту вы увидите, что сумма выходит больше, чем стоимость страховки автомобиля, тогда уже проще призвать страховую компанию к ответственности, как и нам, так и Центробанку», - рассказала Ольга Милонаец.

Она также отметила, что сегодня страховщиков контролирует как Федеральная антимонопольная служба в части злоупотребления доминирующим положением, так и Роспотребнадзор в сфере защиты прав потребителей, навязывании услуг физическим лицам. Кроме того, контроль за деятельностью страховых компаний возложен на Центробанк.

Федеральная антимонопольная служба, по словам Ольги Милонаец, в этой ситуации может влиять только на того страховщика, который занимает доминирующее положение. Сегодня таким является компания «Росгострах». На действия всех остальных компаний граждане могут обратиться в Центробанк либо в Роспотребнадзор.