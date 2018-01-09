20 тонн куриных шкурок из Латвии были задержаны в пункте пропуска в Пыталовском районе

16:19, 11 января 2018, ПАИ

20 тонн куриных шкурок задержали сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в многостороннем пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, замороженные субпродукты везли из Латвии в Казахстан. В ходе досмотра инспекторы управления выявили отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана на ввоз куриных шкурок.

После получения разрешения от компетентного органа Казахстана ввоз товара разрешен, груз направлен в пункт назначения.