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Общество

Микроволновку украл подросток из квартиры в Дедовичах

Микроволновую печь украл 17-летний подросток в посёлке Дедовичи из квартиры дома по улице  Энергетиков.  Преступление он совершил 10 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Стражи порядка задержали  подростка, похищенное у него изъято, возбуждено уголовное дело.

Также полицейские раскрыли несколько ранее совершённых краж. В частности, с начала декабря по 6 января из дома в деревне Большие Мильцы  Печорского района украли пароварку, строительный степлер, бензопилу и удлинитель. В этом преступлении подозревается 60-летний местный житель. Полиция изъяла часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 8 января в Невеле из квартиры  дома  по улице Пушкина украли куртку, ботинки, а также серебряную цепочку с крестиком. Ущерб составил 9 тысяч рублей. Вскоре полиция задержала подозреваемого, которым оказался 39-летний безработный, ранее судимый невельчанин.

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