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Общество

Псковским зоозащитным организациям приходится делить благотворителей – Елена Зиновьева

Псковским зоозащитным организациям приходится делить благотворителей, но это происходит не часто, рассказала волонтёр АНЗО «Шанс» Елена Зиновьев в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 января.

«Любая зоозащитная организация работает на средства благотворителей, а их в Пскове довольно узкий круг», - пояснила волонтёр. Елена Зиновьева добавила, что некоторые люди оказывают поддержку всем приютам.

Она отметила, что у «Шанса»  бывают точки соприкосновения с другими зоозащитными организациями, есть конкуренция. «У нас такие отношения, когда каждый работает по своим животным», - заключила Елена Зиновьева.

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