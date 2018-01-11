Псковским зоозащитным организациям приходится делить благотворителей – Елена Зиновьева

16:04, 11 января 2018, ПАИ

Псковским зоозащитным организациям приходится делить благотворителей, но это происходит не часто, рассказала волонтёр АНЗО «Шанс» Елена Зиновьев в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 января.

«Любая зоозащитная организация работает на средства благотворителей, а их в Пскове довольно узкий круг», - пояснила волонтёр. Елена Зиновьева добавила, что некоторые люди оказывают поддержку всем приютам.

Она отметила, что у «Шанса» бывают точки соприкосновения с другими зоозащитными организациями, есть конкуренция. «У нас такие отношения, когда каждый работает по своим животным», - заключила Елена Зиновьева.