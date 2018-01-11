Псковская зоозащитница: От не очень добросовестных хозяев в пункт передержки попадают породные собаки

19:30, 11 января 2018, ПАИ

«Породные собаки попадают в приют из рук не очень добросовестных хозяев, к сожалению, в истощенном состоянии», - рассказала волонтёр псковской автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 января.

По её словам, недавно в пункт передержки поступили три алабая. «Страшное зрелище», - сказала гостья эфира.

Также Елена Зиновьева напомнила, что в приюте работает пункт льготной стерилизации, куда можно принести своего питомца или бездомное животное.

Говоря об экзотических животных, она отметила, что недавно в пункте льготной стерилизации был скунс.