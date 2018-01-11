Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»

16:29, 11 января 2018, ПАИ

Определены победители розыгрыша в рамках акции Псковского агентства информации «Дай на лапу!» Их имена озвучила в прямом эфире проекта ПАИ-live волонтёр автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева.

6 участников акции, которые оказали поддержку псковским приютам для бездомных животных и сообщили об этом в редакцию ПАИ, получат сертификаты на посещение котокафе «КОТЭдж». В их числе Ольга Моисеева, которая принесла вещевую помощь для порховского приюта «Добрый»; Духовное училище, подарившее собакам из «Шанса» 30 коробок лоскутов; Ольга Корнеева, пожертвовавшая деньги «Зоозащите», Лариса Ивановна с улицы Западной, которая помогла подопечным приюта «Лесопилка»; Любовь, которая привезла медикаменты для Берта с «Лесопилки»; Валерий и Наталья, оказавшие поддержку приюту «Лесопилка».

Получить сертификаты можно в редакции ПАИ.

Напомним, в преддверии Года Желтой Земляной Собаки Псковское агентство информации запустило акцию «Дай на лапу!» Чтобы задобрить символ 2018 года и привлечь в свой дом удачу, нужно было оказать помощь бездомным животным. Это можно было сделать, подарив оставшейся без крыши над головой собаке тепло и уют, забрав домой. В группах псковских приютов десятки животных ждут новых хозяев.

Предлагалось сделать собакам и другие новогодние подарки, оказав пунктам передержки материальную и физическую помощь. В любой из них можно приносить еду (рис, гречку, кости, потроха, куру, сухой корм, кефир, творог), медицинские препараты (шприцы, хлоргексидин и перекись, физраствор, послеоперационные попоны и впитывающие пеленки), посуду (миски (алюминий), тарелки, подносы, тазики, чашки, плошки)

Особенно актуален в преддверии холодов текстиль (но не синтетика): верхняя одежда, постельное белье, матрасы, полотенца, паласы, одеяла, пледы.

Ну и, конечно, всегда дарить бездомным собакам игрушки, поводки, ошейники, шампуни, глистогонки, расчески, лежанки и другие зоотовары.

Также приютам постоянно требуется физическая сила – для ремонта старых и строительства новых будок. Кроме того, востребованы мебель (тумбы, шкафчики, полочки, кресла) и стройматериалы (куски линолеума, пленки, обрезки досок, автомобильные шины, краска, различный инструмент).

В ходу у зоозащитников и хозяйственные товары: моющие средства, тряпки, губки, мешки для мусора, перчатки резиновые и тканевые, совки и щетки.

Помимо этого, помощь бездомных собакам можно оказывать, перечислив любую сумму по реквизитам, указанным ниже.

Кстати, чтобы сделать доброе дело, совсем не обязательно было тратить деньги: в пунктах передержки не хватает волонтеров и людей, которые могли бы приходить и играть или гулять с собаками. Да и просто покормив бездомное животное на улице, можно угодить Земляной Собаке.

Перечень приютов для бездомных собак в Псковской области:

Пункт передержки «Лесопилка» - Псков, Новгородская, 7. Номер карты для пожертвований - 4817 7600 2499 0461 (Сбербанк). Привязана к телефону: 8-911-362-31-25.

Пункт передержки АНЗО «Шанс» - Псков, Советской Армии, 56б. Номер карты для сбора пожертвований - 6762 8051 9016 9735 28 (Сбербанк), получатель - Мария Анатольевна Величко.

Приют «Добрый» - Порхов, улица Пушкина, 50. Номер карты для сбора пожертвований - 4817 7600 4840 4929, получатель - Татьяна Сергеевна Журавлёва. Карта привязана к номеру: 8(960) 229-58-80.

Филиал приюта «Добрый» в Дедовичах

Приют «Милый» - Великие Луки, улица Дружбы. Карта для пожертвований - 5469 5100 1236 2399.

Приют в деревне Веретье Великолукского района. Номер карты для пожертвований – 6762 8051 9006 7580 20 (Сбербанк). Получатель - Светлана Васильевна Ш.

Приют для бездомных собак в Новосокольниках - город Новосокольники, улица Калинина, 47а. Номер карты для пожертвований - 6761 9600 0308 6816 76 (Сбербанк)

Приют «Dana» - город Остров. По вопросам посещения приюта звонить сюда: 8-911-350-77-21 (Светлана Дмитриева)

Пункт передержки в Бежаницах

Также небольшие приюты есть в Опочке, деревне Грядище Псковского района, Красногородске.

Малогабаритную вещевую и продуктовую (кроме скоропортящихся товаров) помощь псковичи приносили в редакцию ПАИ, после чего новогодние подарки передавались нуждающимся в них бездомным животным.

Акция завершается сегодня, 11 января, в японский День собаки. Однако, помощь бездомным животным по-прежнему можно оказывать.

Помните: лучший способ заручиться удачей в Год Собаки – стать её хозяином!