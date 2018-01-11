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Общество

Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!»

В псковской автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» отметил всплеск активности благотворителей во время акции Псковского агентства информации «Дай на лапу!». Об этом рассказала волонтёр Елена Зиновьева в прямом эфире проекта ПАИ-live, посвященному итогам акции ПАИ «Дай на лапу!», сегодня, 11 января.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Елены Зиновьевой, в рамках акции горожане уделили должное внимание и «Шансу», и другим зоозащитникам. «Организацию посещали гости, которые приносили подарки, адресованные не только «хвостатым подопечным», но и работникам. Было очень приятно», - добавила Елена Зиновьева.

Она также отметила, что есть определенная категория граждан, которые помогают всем приютам, но появляются и новые лица: срабатывает «сарафанное радио», информационная поддержка СМИ.

По словам представительницы «Шанса», количество волонтеров постоянно растет, приходят люди, чтобы просто пообщаться с питомцами, выбрать себе кого-то домой или взять на передержку, а как  только к проблемам зоозащитников подключаются СМИ, помощь поступает незамедлительно.

Елена Зиновьева добавила, что чаще всего помогают зоозащитникам женщины, успешные люди и  пожилые граждане.

Кона рассказала и о том, что заставляет ее саму заниматься волонтерской деятельностью. Первое что привлекло, отметила Елена Зиновьева, - это дружный, хороший коллектив. «Подобрались люди, которые смогли правильно объяснить, как себя вести с собаками», - добавила она.

«Я нашла для себя и способ личностного роста – благодаря общению с питомцами «Шанса» смогла преодолеть страх перед собаками, научиться правильно вести себя с животными, которых никто никогда не воспитывал. Я решила, что страшно - это когда ты не знаешь, с чем ты сталкиваешься, не понимаешь. А как-то только понимаешь, страх сразу нивелируется», - пояснила Елена Зиновьева. 

Напомним, что акция Псковского агентства информации «Дай на лапу!» длилась месяц – с 11 декабря по 11 января.

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