Вывоз мусора в Пскове по новой схеме проходит в плановом режиме

17:58, 11 января 2018, ПАИ

Вывоз мусора по новой схеме в Пскове проходит в плановом режиме. Об этом заявили директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов и представители управляющих компаний на рабочем совещание при участии заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Андрей Лукьянов рассказал, что в связи с закрытием псковской городской свалки, с 1 января мусор вывозится согласно заключенным контрактам, по трем близлежащим районным полигонам, чей лимит вместимости позволяет это сделать. Это Печоры, Палкино и Порхов.

«На новые полигоны мусор вывозится только после сортировки на мусорообрабатывающем комплексе. Ни один мусоровоз без заезда на сортировочный комплекс не отправляется прямиком на полигон. На сегодняшний день проблемных вопросов связанных с вывозом и захоронением бытовых отходов Пскова по новой схеме нет», - отметил Андрей Лукьянов.

Кроме того, специалисты УГХ отметили, что в период длительных новогодних праздников не было зафиксировано серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Также единый расчетный центр Пскова сообщил, что с 1 февраля в квитанциях за коммунальные услуги в строке «за вывоз мусора» будет изменен тарифный план. Кроме того, на обратной стороне квитанции будет дано разъяснение в связи с чем произошли изменения.

Отметим, новый размер платы за содержание жилья касается той категории нанимателей муниципального жилья и собственников многоквартирных домов, которые еще не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления домом, а также собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.