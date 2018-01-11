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Общество

Жизнь животных низко ценится из-за большого количества безнадзорных, уверена псковская зоозащитница

Жизнь животных низко ценится из-за большого количества безнадзорных кошек и собак, уверена волонтёр АНЗО «Шанс» Елена Зиновьева. Об этом она заявила в прямом эфире проекта ПАИ-live, посвященному итогам акции ПАИ «Дай на лапу», сегодня, 11 января.

Волонтёр отметила, что случаев жестокого обращения с животными в Псковской области не меньше, чем в других регионах. Она считает, что это связано с большим количеством бездомных кошек и собак, и пока эта проблема не будет решена, ничего не изменится. «Беззащитных душ много, и ценность их жизни достаточно низкая для обывателя», - добавила волонтёр.

По её словам, сложно отследить дела о жестоком обращении с животными. Однако, зоозащитники стараются реагировать на все поступающие обращения и направлять заявителей в полицию.

Елена Зиновьева уточнила, что для неё лично жесткое обращение – это банально не кормить собаку. По её словам, в пункт передержки АНЗО «Шанс» поступает много истощенных животных. 

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