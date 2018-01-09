Следователи ищут жителя Печор с татуировкой дракона

15:57, 11 января 2018, ПАИ

Псковский межрайонный следственный отдел Следственного Управления Следственного комитета России по Псковской области устанавливается местонахождение потерявшего связь с родственниками 35-летнего жителя Печор Эдуарда Анатольевича Смирнова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК, на вид пропавшему 35 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое. Особые приметы - на левом плече татуировка в виде головы дракона, на правом – в виде головы ящерицы. На левом локте у мужчины имеется шрам длиной 7 сантиметров.

Отметим, что Эдуард Смирнов родился 27 сентября 1982 года.

Всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения мужчины или о его местонахождении, необходимо обратиться в следственный отдел в Пскове по телефону 290-634.