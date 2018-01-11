До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

19:35, 11 января 2018, ПАИ

12 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -5 до -10 градусов, местами до -12. Днём столбики термометров покажут от -2 до -7 градусов.

Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.