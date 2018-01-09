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Правообладатели сельхозземель в Псковской области заплатят 7,7 миллионов рублей за нарушения

Правообладатели сельскохозяйственных земель в Псковской области заплатят 7,7 миллионов рублей за нарушения, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В результате декабрьских проверок возбуждены 69 дел об административных правонарушениях, в том числе 53 - за нарушение требований земельного законодательства. По итогам рассмотрения дел управление вынесло 83 постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 7,7 млн рублей. Материалы 16 дел об административных правонарушениях направлены по подведомственности мировым судьям.

Для устранения нарушений земельного законодательства управление выдало восемь предписаний, исполнение которых находится на контроле ведомства.

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