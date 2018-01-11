Праздник «Рождество – время ангелов» состоится 13 января в Псковской областной библиотеке

19:33, 11 января 2018, ПАИ

13 января в 12:00 в Псковской областной библиотеке состоится семейный праздник «Рождество – время ангелов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В программе мероприятия запланирована выставки открыток из коллекции ПОУНБ и частных коллекций читателей, картин учащихся детской школы искусств Пскова, рождественских сувениров и детских рисунков, книг из фондов ПОУНБ и библиотеки храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского «Назидательные уроки Рождества».

Кроме того, псковичи смогут посетить спектакль Воскресной школы при Церкви Василия на Горке (Храм святителя Василия Великого) «Морозко».

По словам организаторов, экспонаты выставки «Назидательные уроки Рождества» знакомят читателей с историей праздников в России, с новогодними и рождественскими обычаями и обрядами, с произведениями русских писателей и поэтов, посвященных Новому году и Рождеству.

Кроме того, на празднике гости смогут прочитать свои любимые рождественские произведения, поделиться впечатлениями, обменяться книгами или оставить их в дар библиотеке для новых поколений читателей.

Вход на мероприятие свободный.