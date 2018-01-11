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Общество

Святочный кот

Ехали мы с Боцманом после Рождества домой. Устали оба на его занятиях по «подготовке рабочей собаки». Окно в машине я открыла, нужно парню воздуха побольше, поэтому ехали тихо и, впереди идущую «шестерку», не обгоняли.

Пёс Боцман

Изгиб трассы... и на наших глазах этот «жигулист» наезжает на сидящего у обочины кота!

Притормаживает товарищ, а потом ... тупо едет дальше!

Кот вертится, корчится от боли, кровища. Мы паркуемся тут же и я выскакиваю навстречу кошачьему ужасу и горю. Боц по команде «сидеть» сидит и смотрит в окно.

Затормозила женщина, которая также стала свидетелем всего.

Подробности опущу. Намаялись, намучились, были посланы далеко жителями окрестных домов и в итоге - стали думать как поступить.

Кот оказался в этой деревне ничейным: «ходЮт тут всякие», «нахрен нам он нужен», «счаз спущу собаку», «самим жрать неча».

У Галины в машине мама, дочь с годовалым внуком. Едут в Псков с дачи. У меня - обученный, но все же огромный пёс, которому уже все не нравится, в особенности местные дядьки, стоящие поодаль и грозящиеся спустить какую-то шавку на его любимую хозяйку.

Галина, врач областной больницы, красивая и решительная, повезла Кота в Любятовскую ветлечебницу. Я предварительно позвонила своему ветеринару. Там ждали, обещали помочь.

Тот самый кот

В ветклинике коту сделали все противошоковые и кровоостанавливающие манипуляции, осмотры и уколы, назначили день операции на раскрошенную челюсть.

Мы постоянно созванивались с Галиной и врачами. Кормили Кота глюкозой через уколы, поили также.

На сегодня у нас все норм!!!

Все операции сделаны, раны промыты и заживают. Девять кошачьих жизней в действии.

Я всем друзьям подробно докладывала о нашем спасёныше. Думали-гадали, что с ним дальше делать, как судьбу устраивать. Бедолаге года два- три, блохастый, худющий, но такой благодарный и ласковый!!!

И сердце Галины дрогнуло: «Елена, мы тут с семьёй посоветовались и решили его оставить у нас навсегда!»

Все рады, а Боц так больше всех, ибо третьего хвостатого в Его уже доме допустить никак нельзя!

Вот такие, друзья, рождественские чудеса происходят в жизни людей и животных!

Относительно записи на видеорегистраторе всего произошедшего и сбежавшего подлеца-водителя.

Бог ему судья!

Уехал и уехал. Звонить и искать не стали.

От себя далеко ли уедешь?

Елена Турчина
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