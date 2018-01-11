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Общество

Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до 2 января

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что в России следует сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности. По его мнению, рабочая неделя должна начинаться со 2 января. Об этом пишет РИА Новости.

Так депутат прокомментировал сообщение о росте смертности во время новогодних праздников. По данным за 2016 год, этот показатель был на 12,4% выше, чем в другие месяцы.

«Действительно, январь для нас — это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками. Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу», — заявил депутат.

Кроме того, Геннадий Онищенко добавил, что большинстве своем трагедии, происходящие в Новый год, связаны с обострением заболеваний, обусловленных употреблением алкоголя. Травмы могут быть получены вследствие ДТП, а также неправильного использования петард и фейерверков.

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