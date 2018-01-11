203 тысячи въезжающих в Россию проверил на наличие инфекций псковский Роспотребнадзор в 2017 году

19:26, 11 января 2018, ПАИ

В 2017 году специалисты псковского Роспотребнадзора досмотрели 203 тысячи человек, прибывших в Российскую Федерацию, на наличие признаков инфекционных болезней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В ходе осмотров были выявлены 38 граждан с подозрением на инфекционное заболевание, 26 - с симптомами воздушно-капельных инфекций, 12 человек предъявили жалобы на здоровье при проведении досмотра транспортных средств. 28 случаев заболеваний зарегистрированы на российско-латвийской границе, 10 - на российско-эстонской.

15 человек с повышенным уровнем ионизирующего излучения выявили в МАПП Бурачки, 11 - в МАПП Шумилкино, 4 - в МАПП Убылинка и 24 – в МАПП Куничина Гора.

Общее число досмотренных транспортных средств (по прибытии и убытии) в 2017 году в сравнении с 2016-м увеличилось и составило 56 тыс. 684.

В связи с введением Федеральной службой временных санитарных мер в отношении ввозимой продукции, доля досмотренных специалистами Роспотребнадзора грузов возросла в сравнении с 2016 годом на 2,2% и составила 64,2% от числа всех товаров, подлежащих санитарному контролю, при среднероссийском показателе 41,29% . В 2017 году были досмотрены 5 тыс. 603 партии грузов общим объемом 90 тыс. 527 тонн.

В 2017 годов среди подконтрольных товаров преобладали опасные - 47,6 %, 19,5% составила группа продовольственных товаров. Удельный вес досмотренных продуктов увеличился на 5%. Перераспределение в структуре ввозимых товаров продолжается в результате внесения изменений в Единый перечень товаров и введения в действие технических регламентов таможенного союза, отметили в Роспотребнадзоре.

В минувшем году в пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области запрещены к ввозу 9 тыс. 395 тонн потенциально опасной продукции. Основную массу составили нарушения условий транспортировки товаров.

Отметим, на территории Псковской области функционируют 11 пунктов пропуска, 3 – железнодорожных, 1 – воздушный, 7 автомобильных. Управление Роспотребнадзора по Псковской области осуществляет санитарно-карантинный контроль в 6 из них: ВПП «Псков (Кресты)», Куничина Гора, Шумилкино, Бурачки, Убылинка и Лудонка.