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Общество

В новом корпусе школы № 6 в Великих Луках установлены лифты и завершается отделка помещений

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Александр Кузнецов 11 января посетил строительную площадку нового корпуса средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Александр Кузнецов отметил, что за период новогодних каникул строители выполнили все обозначенные в графике работы. «Кладка здания полностью закончена, установлено лифтовое оборудование, завершаются инженерные и отделочные работы. Сейчас обсуждается расстановка мебели внутри здания», — рассказал он.

Строительство нового корпуса школы № 6 ведется по соглашению с Минобрнауки РФ и находится на личном контроле Михаила Ведерникова. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание на 825 учащихся возводится на месте снесенного аварийного корпуса. В новом трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и маcтерские со станками ЧПУ. Занятия в новом корпусе начнутся 1 сентября 2018 года.

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