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Общество

Волонтёр «Шанса»: Большинство очагов размножения собачьих стай в Пскове купированы

В Пскове купированы большинство очагов размножения собачьих стай. Об этом сообщила волонтёр псковской автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 января.

По её словам, «Шанс» - единственная в Пскове организация, которая занимается отловом собак. За 2015 и 2016 годы были отловлены 596 собак. «За 2017 год цифра тоже внушительная», - добавила гостья эфира.

Она отметила, что все отловленные животные чипированы, привиты, у них есть кормовая база. Такие собаки, пояснила волонтёр, доживают свой век на привычном месте.

При этом Елена Зиновьева подчеркнула, что проблемные места в городе всё же остались,  в основном, это частный сектор, но зоозащитники стараются оперативно реагировать на сообщения о появлении там собак. «За год вряд ли решим проблему бездомности животных. Это комплекс мер. Это большая работа в том числе, по отлову, стерилизации, пристройству», - заявила она.

Гостья эфира добавила, что посчитать количество бездомных собак невозможно, поскольку эта цифра постоянно плавает, их «армия» постоянно пополняется – кто-то теряется, кто-то сбегает из дома, кто-то размножается, находясь на самовыгуле. Поэтому волонтёры стараются пропагандировать ответственное отношение к животным, доносят информацию о пользе стерилизации, заключила Елена Зиновьева.  

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