В Великих Луках перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве пенсионера

17:36, 11 января 2018, ПАИ

В Великих Луках завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство с применением насилия) и ч. 2 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 14 июля 2017 года в одном из частных домов в Великих Луках между гостями в ходе распития спиртных напитков произошла ссора по причине неверно названного держателем банковской карты пин-кода, которой предполагалось оплатить новую порцию алкоголя. Ударом кулака в голову обвиняемый повалил пожилого потерпевшего на пол, после чего до смерти забил его руками и ногами.

По «горячим следам» мужчина задержан и заключен под стражу.

Кроме того, в ходе предварительного расследования следователи собрали доказательства о его причастности к совершению в декабре 2016 года вымогательства под надуманным предлогом 30 тысяч рублей и завладения мошенническим путем транспортным средством, которое предполагаемый злоумышленник обещал пенсионеру отремонтировать, а в итоге сдал на металлолом за 3 тысячи рублей.

Ранее убийца отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В июне прошлого года он был судим за совершение другого умышленного преступления против личности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.