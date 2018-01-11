Александр Козловский взял под контроль дела, связанные с жестоким обращением с животными

18:29, 11 января 2018, ПАИ

Депутат Государственной Думы Александр Козловский взял под особый контроль все дела, связанные с жестоким обращением с домашними животными. Об этом Псковскому агентству информации сообщила помощник депутата.

«Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 «Жестокое обращение с животными» УК РФ, – рассказал председатель Экологического союза Псковской области Алексей Иванов. – В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяется хозяин Рика - молодой человек 1993 года рождения. Чтобы довести дело до конца, нужны свидетели, которые видели, как он жестоко обращался со своей собакой, а также с другими животными ранее. Кроме того, нужны свидетели, которые видели, как он сбрасывает собаку с балкона. Сейчас нужны любые детали и, казалось бы, мелочи. Поэтому большая просьба всем, кто что-то видел и знает, откликнуться и обратиться в отдел дознания ОМВД России по городу Великие Луки. Если нужна помощь, я готов помочь скоординировать встречу. Связаться со мной можно по телефону: 8-911-362-08-54».

Ход уголовного дела взял на свой контроль и Александр Козловский. Тема жестокого обращения с животными была поднята на недавней встрече парламентария с представителями зоозащитных организаций, которые отмечают учащение подобных случаев и несовершенство существующего законодательства в данной сфере. "3 января в Великих Луках вновь произошел случай жестокого обращения с животными - на улице Софьи Перовской неизвестные подростки бросили под лапы маленькой собаке петарду, - отметил парламентарий. - После взрыва у пса отказали задние лапы, прохожие подобрали собаку и доставили в ветлечебницу. Остановить череду подобных случаев может только факт применения закона на практике - когда виновные понесут реальное наказание, это остановит многих потенциальных хулиганов от издевательств над животными".

Напомним, что в начале декабря Александр Козловский поддержал закон, усиливающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, если раньше за жестокое обращение с животными из-за хулиганских побуждений, повлекшее их гибель или увечье, максимально строгим видом наказания был арест на срок до полугода, то теперь за это можно получить реальный срок до 3 лет. За то же деяние, совершенной группой лиц с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в интернете, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.