Более 14 тысяч жителей Псковской области выбрали способ доставки пенсии через Интернет

19:12, 11 января 2018, ПАИ

В Псковской области 14 тысяч 138 человек выбрали способ доставки пенсии через Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

По словам специалистов, в соответствии с законодательством выплата пенсии, включая её доставку, производится за текущий месяц. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ её доставки.

Доставка пенсии по желанию пенсионера может осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком). Пенсионер может в любой момент изменить свое решение и выбрать другую организацию, доставляющую пенсию. Причем сделать это можно даже не посещая Пенсионный фонд.

Самый простой способ – подать электронное заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг. Также сменить способ доставки пенсии можно и в многофункциональных центрах госуслуг во всех районах области.

Добавим, что сегодня из 217,1 тыс. пенсионеров, проживающих в регионе, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР получают через отделения почтовой связи 44 %, а через кредитные учреждения – 56 %.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе во «ВКонтакте».