Областные власти окажут помощь заповеднику «Изборск» по включению в список ЮНЕСКО и получению федерального статуса

18:03, 11 января 2018, ПАИ

Развитие Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и директор музея Наталья Дубровская. Речь, в частности, шла о включении музея-заповедника «Изборск» в перечень федеральных учреждений культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Директор музея рассказала, что «Изборск» сегодня — один из популярнейших музеев России, посещаемость которого растет с каждым днем. В 2017 году здесь побывали 470 тысяч туристов, а только за новогодние праздники посетили более 7 тысяч человек, что в 2 раза больше в сравнении с прошлым годом. Дальнейшему развитию музея может способствовать придание федерального статуса, что позволит получить федеральную поддержку и особое внимание со стороны Министерства культуры РФ, уверена Наталья Дубровская.

Еще одно направление развития — музеефикация отреставрированной Изборской крепости. «Это поможет сделать объект более интересным и понятным туристу, а его посещение — максимально удобным и безопасным», — отметила она и обратилась к Михаилу Ведерникову за поддержкой.

Врио губернатора озвученные предложения поддержал и дал поручение своему первому заместителю совместно с директором музея-заповедника подготовить соответствующие документы для обращения в Правительство РФ.

Также областные власти со своей стороны продолжат оказывать содействие по включению Изборска в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению ведущих экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), он может быть представлен либо как место, где зародилась российская государственность, либо как памятник природы.

В завершение встречи Наталья Дубровская поблагодарила Михаила Ведерникова за визит в филиал музея, усадьбу сето в деревне Сигово Печорского района и выразила признательность за поддержку коренного малочисленного народа. Благодаря помощи администрации области в текущем году будут продолжены программы, направленные на сохранение культурного наследия сето (международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», детский летний лингвистический лагерь), и реализован ряд других мер социальной поддержки.