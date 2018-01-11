0
19:35
До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
19:07
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
17:14
Святочный кот
17:07
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!»
16:36
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
16:29
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
15:02
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского отдела Росгвардии, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через Портал государственных услуг.

Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
11 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
11 января 2018
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
Святочный кот
11 января 2018
Святочный кот 3
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!»
11 января 2018
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!» 1
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
11 января 2018
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
11 января 2018
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11 января 2018
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Страховые компании продолжают навязывать псковичам допуслуги в обмен на ОСАГО
11 января 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Страховые компании продолжают навязывать псковичам допуслуги в обмен на ОСАГО 4

Идет загрузка...