Жителям посёлка Красногородск напомнили о пожарной безопасности

19:43, 11 января 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой городского поселения «Красногородск», заместителем начальника ОП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий», инспектором ПДН ОП по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий» 11 января на территории посёлка Красногородск осуществили профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе совместного рейда проведён сход граждан, обход жилых домов, в том числе домов, в которых проживают многодетные семьи. С населением проведены противопожарные инструктажи, распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности.

Профилактическая работа с населением проводилась по темам: обстановка с пожарами на территории Псковской области и Красногородского района; соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации газового оборудования, электрооборудования и печного отопления; недопущение неосторожного обращения с огнём; соблюдение требований пожарной безопасности в зимний период; детская шалость с огнём; действия граждан в случаи возникновения (обнаружения) пожара.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.