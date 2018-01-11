Путин заявил о нехватке в России квалифицированных рабочих

20:04, 11 января 2018, ПАИ

В России не хватает хорошо подготовленных специалистов рабочих профессий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», — сказал Путин на встрече со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

По его словам, сегодняшняя система подготовки рабочих специалистов нуждается в обновлении. «Мы организуем сейчас целую большую систему подготовки», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что профессиональная подготовка в этой сфере должна быть постоянной. «Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением», — сказал президент.

По данным Минтруда, в 2017 году больше всего работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.