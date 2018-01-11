В Пскове ищут очевидцев ДТП с тремя погибшими

20:24, 11 января 2018, ПАИ

В Пскове устанавливаются очевидцы резонансного ДТП. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в производстве следственного управления УМВД России по городу Пскову находится материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, в областном центре 30 декабря 2017 года около 4 часов 55 минут у дома №51 по Рижскому проспекту водитель автомобиля «Honda CRV» не справился с управлением, выехал на левую обочину, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте.

Свидетелей произошедшего дорожно-транспортного происшествия просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4А, кабинет №309 или позвонить по телефону 59-63-58.