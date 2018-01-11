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Общество

В Пскове маршрутки «разгрузят» автобусный маршрут №6

Сегодня, 11 января, глава Пскова Иван Цецерский провел прием по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Первым к главе города обратился пскович, который обеспокоен действиями своего соседа по лестничной площадке. По словам военного пенсионера, сосед, вопреки документам о приватизации, решил присоединить к своему балкону вторую часть ранее общего балкона, которая не включена в технический паспорт и не является его собственностью.

Иван Цецерский, обсудив сложившуюся ситуацию со специалистами правового комитета и отдела подготовки разрешительной документации администрации Пскова, высказал мнение, что данный случай имеет судебную перспективу и порекомендовал псковичу обратиться в суд для признания спорной части балкона его собственностью.

Ещё один пскович, проживающий в районе улицы Советской Армии, обратился к главе Пскова по вопросу работы общественного транспорта, в частности маршрута №6. По мнению гражданина, на данном маршруте не хватает автобусов. Присутствовавшие на встрече представители ГППО «Псковпассажиравтотранс» пояснили, что на линии работает 9 машин, а задержки в движении возникали в связи с ремонтом Ленинградского шоссе, через которое проходит часть маршрута. Кроме того, по словам начальника отдела по транспорту и связи управления городского хозяйства администрации Пскова Евгения Зинкевича в настоящее время объявлен конкурс на организацию на данном направлении коммерческого маршрута, который должен разгрузить так называемую «шестерку».

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