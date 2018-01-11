ЕР предоставит свои площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

20:51, 11 января 2018, ПАИ

«Единая Россия» предоставит 14 января свои площадки в общественных приемных для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в партии.

«Я знаю, что и партийцы наши, и простые граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России. Для того чтобы сбор подписей прошел максимально комфортно и удобно для членов партии и ее сторонников, Партия согласовала работу сборщиков 14 января в наших общественных приемных», – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума генсовета.

Турчак также напомнил, что на прошедшем в декабре съезде Единой России делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Путина в качестве своего кандидата. При этом он подчеркнул, что партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора. «Этим занимаются штабы кандидата и непосредственно сборщики подписей. Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы воздействия здесь применять бессмысленно», - подчеркнул он.

«Лично я со своей семьей отдам свою подпись 14 января. Знаю, что многие тоже в воскресенье собираются прийти на пункты сбора. По сути, 14 января может стать Единым днем сбора подписей в поддержку самовыдвижения нашего кандидата Владимира Путина», – резюмировал секретарь генсовета партии.