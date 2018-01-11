В Псковской области около 3 тысяч родителей уклоняются от выплаты алиментов на содержание своих детей

21:06, 11 января 2018, ПАИ

В Псковской области около 3000 родителей уклоняются от выплат на содержание своих детей. В отношении таких должников судебные приставы УФССП России по Псковской области применяют меры принудительного исполнения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Например, временное ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Таких «невыездных» родителей на Псковщине более 2,8 тысяч. За 2017 год судебными приставами-исполнителями осуществлено более 3400 выходов по месту жительства должников и составлено 544 актов о наложении ареста.

Судебные приставы-исполнители отделов Псковской области осуществили 1043 проверки бухгалтерий по исполнению требований исполнительных документов и ведения финансовой документации в рамках оконченных исполнительных производств на работающих должников, проведено 1791 проверка в рамках неоконченных исполнительных производств.

Те, кто рьяно отказывается оплачивать средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей ожидает привлечение к административной, а затем и к уголовной ответственности. По ст. 5.35.1 КоАП РФ к административной ответственности с начала года привлечено порядка 500 должников, еще в отношении 278 граждан возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ.

А в случаях, если должники отказываются сообщать своё местоположение, их объявляют в розыск. Отметим, что сейчас в розыске числится около 180 жителей Псковской области. Разыскано же в 2017 году свыше 200 должников.

Все предпринятые меры УФССП России по Псковской области действенны, так с начала 2017 год взыскано в общей сумме более 55 миллионов рублей алиментных обязательств.