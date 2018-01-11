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Общество

Мужчина пытался вывезти из России в Эстонию полторы тонны монет к ЧМ-2018

Сотрудники российской таможни задержали на границе иностранца, который пытался вывезти в Эстонию около 300 мешков с памятными монетами к Чемпионату мира по футболу — 2018. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Мужчину задержали в Кингисеппском районе. У него обнаружили 332 полиэтиленовых мешка с монетами на сумму около 4,2 миллиона рублей — большинство мешков были заполнены монетами достоинством 25 рублей с символикой ЧМ-2018, в два мешка были упакованы монеты номиналом 10 копеек. Суммарный вес монет составил порядка 1,5 тонны.

Как отметили в пресс-службе, мужчина сообщил о том, что перевозит крупную сумму, в таможенной декларации. Он заявил правоохранителям, что обменял монеты в банках Москвы и вез их в Таллин, где располагается склад для хранения. После начала Чемпионата мира по футболу мужчина собирался организовать продажу памятных монет.

В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении за совершение незаконных валютных операций.

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