Россия стала пятой в мире по числу обучающихся в Британии детей

21:40, 11 января 2018, ПАИ

Россия претендует на лидерство в мире по числу детей, поступивших в частные школы Великобритании. Как подсчитали в компании Knight Frank, с 2005 по 2017 год их стало больше на 77%, пишет Росбалт.

В 2005—2006 годах в частные английские школы поступили 343 ребенка из РФ, в 2016-2017-м — уже 608.

Всего в частных школах Великобритании обучаются свыше 3 тыс. выходцев из России. Это пятое место в мире после Китая (7900), стран Европы (7200), Гонконга (4900) и США (3500).