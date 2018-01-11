Британский учёный придумал, как добывать криптовалюту из воздуха

22:09, 11 января 2018, ПАИ

Британский исследователь и изобретатель Макс Дови придумал, как добывать криптовалюту при помощи дыхания, сообщает Motherboard. Для этого он переоборудовал медицинский аппарат спирометр, который измеряет частоту вдохов и выдохов, в майнинговую ферму. Его устройство, которое называется Breath, измеряет объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Затем эти вычисления поступают в компьютер и позволяют тому производить определенное количество вычислений.

Однако эффективностью такое изобретение похвастаться не может. За один вдох компьютер производит тысячу вычислительных операций, необходимых для добычи криптовалюты. Пока это устройство работает только с Monero. Для сравнения, каждую секунду в мире совершается 500 млн операций для добычи Monero. А с начала запуска проекта Дови заработал всего $1.