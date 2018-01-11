Назван размер безвозмездной помощи для Сирии

22:14, 11 января 2018, ПАИ

В 2018 году на оказание гуманитарной помощи Сирии потребуется 3,5 миллиарда долларов. Об этом по итогам визита в страну заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок, сообщает информационный центр ООН.

По словам Локока, обозначенная сумма позволит облегчить страдания 13 миллионов человек во всех районах Сирии. При этом, по словам заместителя генсека ООН, на восстановление страны потребуются сотни миллиардов долларов. Сегодня же около 70 процентов сирийцев живут в крайней нищете.

«Я разговаривал с теми, кто до войны работал в больницах, школах и других государственных учреждениях – все они хотят вернуться домой, продолжить работу, приносить пользу обществу и помочь людям оправиться от той тяжелейшей травмы, которую они пережили», — отметил Локок.

Первый гуманитарный конвой с российской помощью для сирийского народа в район Восточная Гута в Дамаске был отправлен в июле 2017 года. Россия систематически отправляет сирийцам продовольствие, медикаменты, российские врачи оказывают нуждающимся медицинскую помощь. О готовности оказывать помощь сирийцам в 2017 году заявляли и США.