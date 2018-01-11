0
16:36
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
21:34
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
22:27
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
21:13
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
19:19
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
17:47
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2018 год
16:32
Итоги строительства и ЖКХ - 2017
Еще новости
Экономика

Назван размер безвозмездной помощи для Сирии

В 2018 году на оказание гуманитарной помощи Сирии потребуется 3,5 миллиарда долларов. Об этом по итогам визита в страну заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок, сообщает информационный центр ООН.

По словам Локока, обозначенная сумма позволит облегчить страдания 13 миллионов человек во всех районах Сирии. При этом, по словам заместителя генсека ООН, на восстановление страны потребуются сотни миллиардов долларов. Сегодня же около 70 процентов сирийцев живут в крайней нищете.

«Я разговаривал с теми, кто до войны работал в больницах, школах и других государственных учреждениях – все они хотят вернуться домой, продолжить работу, приносить пользу обществу и помочь людям оправиться от той тяжелейшей травмы, которую они пережили», — отметил Локок.

Первый гуманитарный конвой с российской помощью для сирийского народа в район Восточная Гута в Дамаске был отправлен в июле 2017 года. Россия систематически отправляет сирийцам продовольствие, медикаменты, российские врачи оказывают нуждающимся медицинскую помощь. О готовности оказывать помощь сирийцам в 2017 году заявляли и США.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
11 января 2018
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
10 января 2018
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа 1
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
09 января 2018
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
09 января 2018
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
07 января 2018
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2018 год
07 января 2018
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2018 год 1
Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury
05 января 2018
Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury 2
По итогам 2017 года объем производства сельхозпродукции в Псковской области вырастет на 6 млрд рублей
05 января 2018
По итогам 2017 года объем производства сельхозпродукции в Псковской области вырастет на 6 млрд рублей

Идет загрузка...