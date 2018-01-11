Путин рассказал о «выигравшем партию» Ким Чен Ыне

22:58, 11 января 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «абсолютно грамотным и зрелым политиком». Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями российских СМИ, пишет Лента.ру.

«Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, способная достичь практически любой точки земного шара», — пояснил Путин.

Он добавил, что Ким, «будучи абсолютно грамотным и зрелым уже политиком, теперь заинтересован в том, чтобы успокоить ситуацию».

3 января сообщалось, что Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Также Пхеньян выразил желание начать переговоры по поводу участия сборной КНДР в Олимпийских играх, которые должны состояться в Южной Корее.

1 января северокорейский лидер заявил, что Пхеньян в 2017 году завершил создание своих ядерных сил, благодаря которым США «не смогут начать войну» против Северной Кореи.