Российские фильмы поставили в 2017 году рекорд по посещаемости

23:02, 11 января 2018, ПАИ

Посещаемость российских фильмов выросла на 55,4% — до 54,7 млн зрителей, сообщили «Интерфаксу» в Фонде кино. Доля снятых в России картин в совокупной посещаемости превысила четверть, а по сборам — достигла 24,3%, впервые с 2010 года превысив 20-процентную отметку.

Кассовые сборы российских фильмов составили в прошедшем году 13 млрд руб., сборы зарубежных фильмов — 40,5 млрд руб. Совокупный бокс-офис российского кинопроката составил 53,6 млрд руб.

«Посещаемость выросла на 11,4%, в кинотеатрах страны было продано 213,4 млн билетов»,— добавили в Фонде кино.