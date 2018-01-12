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Борисов и Жаворонков войдут в состав избирательного штаба Путина

Представители «Единой России» войдут в состав аппарата федерального избирательного штаба Владимира Путина. Как стало известно Псковскому агентству информации, об этом было объявлено вчера, 11 января, было объявлено на заседании президиума генсовета партии.

Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Борисов, заместитель руководителя ЦИК партии Андрей Парфенов, заместитель руководителя исполкома Партии Максим Жаворонков и председатель Координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Денис Давыдов будут работать в аппарате штаба кандидата. Заместитель руководителя ЦИК партии Наталья Орлова назначена уполномоченным Владимира Путина по финансовым вопросам на выборах.

Напомним, 10 января состоялось первое заседание избирательного штаба Владимира Путина. На нем было объявлено, что штаб возглавят три сопредседателя: глава концерна КамАЗ Сергей Когогин, руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. 

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