Грузовик загорелся в Невеле

09:21, 12 января 2018, ПАИ

12 января в 2:19 в Невеле на улице Максима Горького в грузовике Iveco 2013 годы выпуска сгорело одно заднее левое колесо, ещё три были повреждены огнём. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стала неисправность тормозной системы.

11 января в 20:53 в Печорском районе в деревне Лавры сгорело здание размером 12 на 6 метров. Предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.