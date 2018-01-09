Утечка на трубопроводе ликвидирована в Пскове на Инженерной

10:24, 12 января 2018, ПАИ

11 января в 13:00 в Пскове на улице Инженерной, дом 8 произошла утечка теплоносителя на прямом участке трубопровода диаметром 159 мм. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии оказался износ участка трубопровода. В результате было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в 4 многоквартирных домах по улице Индустриальной, где проживают 798 человек. В 15:50 аварийно-восстановительные работы были завершены, теплоснабжение и водоснабжения восстановлено.

В 23:40 в Великолукском районе в посёлке Нагорный на водозаборной станции произошла авария: вышел из строя насос подачи холодной воды. Было отключено отопление, холодное и горячее водоснабжение в 3 многоквартирных жилых домах с населением 527 человек и в Великолукском механико-технологическом колледже. Также в результате аварии остановлена газовая котельная. Ремонтные работы МУП «Велводоканал» планирует провести сегодня, 12 января.