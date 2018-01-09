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500 тысяч рублей задолжал порховский колхоз «Россия» своим сотрудникам

500 тысяч рублей не выплатил своим работникам СПК «Колхоз «Россия», расположенный в Порховском районе. По данным на 19 декабря 2017 года задолженность по зарплате за ноябрь имелась перед 24 сотрудниками сельхозпредприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.  

В надзорном ведомстве отметили, что часть 6 статьи 136 Трудового Кодекса РФ предписывает выплату зарплаты не реже, чем каждые полмесяца, при этом конкретная дата устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В этой связи прокуратура Порховского района в адрес председателя СПК «Колхоз «Россия» внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Прокуратура района взяла реальное восстановление нарушенных трудовых прав граждан на контроль.

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