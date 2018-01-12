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Общество

Общественная палата РФ поддержит проведение Первого Псковского Международного медиа-форума

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обсудил положение региональных СМИ Псковской области с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Общественной палаты РФ, главной темой беседы стала подготовка Первого Псковского Международного медиа-форума.

«Крупные мероприятия для СМИ проходят в разных регионах, но думаю, в Псковской области мы сможем найти свою изюминку, в т.ч. задействовав наше приграничное положение; пригласим журналистов из Прибалтики, Белоруссии, Северной Европы», — рассказал Михаил Ведерников. Планируется, что форум пройдет в течение 2-3 дней; его участников ждет насыщенная программа: мастер-классы, творческие встречи, живые дискуссии.

Предполагается, что комиссия по СМИ примет активное участие как в подготовке, так и в работе форума: члены ОП РФ выступят модераторами, ведущими круглых столов, панельных дискуссий и образовательных площадок. По согласованию с главой региона самое активное участие в обучающих мероприятиях примут журналисты районных газет области.

Напомним, в начале декабря 2017 года выступая на V Форуме СМИ Северного Кавказа врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил о намерении создать аналогичную площадку в Псковской области: с привлечением журналистов из европейских стран и других российских регионов.

В ходе визита в Псков Александр Малькевич также встретился с директором Медиахолдинга Псковской области Александром Машкариным, директором ГТРК «Псков» Натальей Юрченко,  председателем Псковского областного отделения Союза журналистов России Лилией Быстровой и с заведующей кафедрой связей с общественностью и журналистики Псковского государственного университета Людмилой Капитановой. Во время беседы участники обменялись опытом, обсудили специфику работы СМИ Северо-Запада, а также перспективы развития медиаобразования. 

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