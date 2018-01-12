Псковские дали

12:47, 12 января 2018, ПАИ

Всяк кулик, как известно, хвалит своё болото, поэтому всегда интересно взглянуть на родной регион глазами заезжих туристов, узнать, что восхищает, а что вызывает ужас и разочарование. Нашим проводником в туристические «псковские дали» стала председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. В интервью Псковскому агентству информации она подвела итоги 2017 года, рассказала какие перемены произошли в Псковской области за последние несколько лет, куда катится местный сервис и почему туалеты для туристов иногда важнее исторических достопримечательностей.

- С какими туристическими итогами Псковская область подошла к 2018 году? Что вы можете сказать о ситуации с приёмом туристов в регионе?

- Пожалуй, о «цифирных» итогах года говорить пока рано, так как 2017-й только завершился. Эти данные будут озвучены чуть позже. Вообще, туристический поток достаточно сложно посчитать. Целые конференции созываются, чтобы понять, кого же считать туристами и как их считать. Ведь есть традиционное гостиничное размещение, но далеко не все у нас теперь останавливаются в гостиницах, есть и частное размещение.

Конечно, и турфирмы ведут свои подсчёты, но мы сталкиваемся с тем, что большое количество туристов приезжают индивидуально, поэтому статистика турфирм в полной мере не отражает реальное положение дел.

Как директор туристической фирмы могу сказать, что 2017 год на фоне 2016-го показал снижение потока. Некий всплеск произошёл лишь в сентябре-ноябре.

- Неожиданно. Сезон к закату, а вы зафиксировали всплеск.

- А нам в этом плане многие регионы завидуют: у нас длинный сезон, который начинается в мае и продолжается до ноября. В ноябре увеличение потока произошло за счёт школьных групп, которые приезжали уже после осенних каникул, традиционных для нашего региона. Мы, наконец, смогли убедить Пушкинский заповедник в том, что московские школьники в ноябре отдыхают разными графиками, в результате и для них Пушкинские Горы стали доступны. Многие ведь спрашивали про поездки в ноябре, а у нас после 10-го числа заповедник закрывался на санитарный месяц. В этом году было много групп, которые ехали туда уже после окончания стандартных школьных каникул, то есть после 6 ноября. За счёт этого удалось обслужить большее количество туристов.

- А с чем связан такой продолжительный сезон в Псковской области?

- Осень, Пушкин, Михайловское — это способствует. Как в майские праздники всё начинается, так завершается только школьными каникулами в ноябре. Потом наступает период затишья перед Новым годом, затем следуют новогодние праздники. Спасибо правительству, что они у нас такие большие. Потом снова затишье, которое связано с тем, что у народа закончились деньги. Да и зимний сезон в том виде, в каком мы имеем его последнее время, не слишком располагает к поездкам. Затем школьники приезжают на весенние каникулы. И с апреля-мая всё возвращается на привычные круги.

А то, что туристический поток, который замеряют турфирмы, стал существенно ниже, во многом связано с ситуацией в стране. Людям сложнее выкраивать деньги на короткий отдых, они, скорее, потратят их на один длинный отпуск, который проведут у моря. Всё-таки поездка в Псковскую область — способ развлечь себя на выходных, этакая блажь, которая имеет ещё выражение в интересах человека, в его социальном статусе. Ведь обычный турист для Псковской области — человек старше 40, даже старше 50 лет, люди пенсионного возраста, преимущественно женщины, с соответствующим материальным статусом.

Не очень верится правительству, которое рассказывает, что цены в магазинах не выросли, а доходы не снизились. В итоге туристы голосуют отказом от длинных путешествий. Например, летом мы впервые столкнулись с тем, что пятидневные туры оказались провальными, в Псковскую область люди ехали только на выходные. До этого, по опыту, пятидневки расходились в первую очередь, уже в июне мы имели закрытые продажи до конца года. В этом году желающих приехать на длительное время было существенно меньше. Если ехали знакомиться с Псковской областью, то на более короткий срок в два-три дня. Эта картинка напрямую связана с доходами населения, экономической ситуацией в стране. Примерно то же самое видели коллеги-отельеры. Многие жаловались на то, что сезон был достаточно тяжёлым, и даже те месяцы, которые традиционно были хорошими по заполняемости, до уровня не дотягивали.

- Что нового произошло в туристической сфере в прошедшем году: новые маршруты, точки общепита, новые экскурсии, возможно, появились новые приёмы в работе с туристами?

- Псков в этом смысле удивительный город. Здесь хорошо и крепко развита инфраструктура. В городе открылась масса новых кафе, ресторанов. Плюс у нас действует совершенно уникальный комплекс «Простория». В прошлом году к нам приезжали блогеры, которые, увидев «Просторию», забыли об обеде и не могли оторваться от предложенных развлечений и аттракционов. Отмечали, что «даже в Москве такого нет», «как у вас здорово, как хорошо». Подобные комплексы отлично решают вопрос, чем занять детей. Мне понравился гостиничный комплекс «Раздолье», который открылся в прошлом году. Там качественная и разноплановая инфраструктура: и верёвочный парк, и площадка с беседками, хороший номерной фонд.

Можно упомянуть создание пакетного сборного тура на Талабские острова: автобусный переезд до Большой Толбы, переезд на катере, экскурсия. Раньше подобное мы могли предложить лишь организованной группе, а в прошлом году такой поездкой воспользовались и туристы-индивидуалы, и псковичи.

Моим личным открытием прошлого года стал пеший маршрут по Мальской долине. Это экскурсия, несложная в плане физической подготовки, к тому же безумно красивая визуально. Такой маршрут позволяет несколько по-другому взглянуть на Изборско-Мальскую долину. Люди ведь очень ценят впечатления, неторопливый темп. То, к чему мы привыкли, - чистая экология, красивые виды, - действительно удивляет приезжих туристов.

- Какие туристические места, продукты вы считаете в нашей области недооцененными?

- В прошлом году сходила в музей Спегальского и увидела альбом литографий 1848 года с памятными местами Псковской губернии. В альбоме оказались литографии Кремля, Изборской крепости, Печорского монастыря и домика Пушкина в Михайловском. Вот этот наш традиционный маршрут – «Псков - Печоры - Пушкинские Горы» – имеет такую длинную историю. Это то, что знают все. Возможно, с этим связана недооценённость не менее шикарного Гдова, великолепного Острова, Самолвы, Ореховно в Пустошкинском районе. Кстати, ещё одно моё открытие прошлого года — усадьба и парк в Ореховно. Если любому, даже самому искушённому туристу показать фотографии оттуда, то никому и в голову не придёт, что это Псковская область.

Недооценённость и непопулярность мест за пределами стереотипного маршрута происходит ещё и из-за нехватки времени. Если приехал в Псковскую область, то не увидеть стандартный набор ты просто не можешь, а там уже и время закончилось. А ехать второй раз... Ну, страна у нас огромная и вариантов для культурно-познавательного туризма в ней много.

Правда, на наше счастье у нас большой туристический поток из Петербурга. Оттуда, конечно, приезжают несколько раз и по полной используют, например, возможности Печорского района: то к страусам, то на пасеку, то на берег Псковского озера, то в Изборск и Псково-Печерский монастырь. А стандартный турист увидел основное, поставил себе галочку и в следующий раз поехал в соседнюю Новгородскую область. Хотя встречаются и возвратные туристы, их немало.

Из достижений прошлого года — тюменские группы, которые проехали всю область от Великих Лук до Пскова. Вот они побывали везде. Их можно понять: грех ехать издалека и не посмотреть всё и сразу.

Сложность состоит ещё и в том, что Псков — тупиковая станция. До нас доходит один-единственный поезд, который стоит сумасшедших денег. Я за такие деньги летаю. Турист из Москвы десять раз подумает, прежде чем платить только за дорогу туда-обратно 8 тысяч рублей.

- На что жалуются приезжие туристы, а чем особенно довольны, помимо псковских красот?

- На туалеты! Точнее, на их отсутствие. Это вопрос, который никто не хочет решать. После закрытия кинотеатра «Октябрь», в котором располагался платный туалет, начались два года ужасных страданий и неудобств. Кабинки на улице не решают проблемы, особенно зимой. Это должно быть что-то стационарное. Причём это проблема не только Пскова, подобные сложности есть во всех туристических центрах страны.

Но у нас большое количество автобусов с туристами из Санкт-Петербурга. Как люди, прибывшие из Северной столицы, могут ещё три часа ходить по Пскову, не побывав в туалете — непонятно. Туалеты на заправке, в которые пытается втиснуться группа из 40 человек, — потеря времени и проблемы это не решает. В общем, это огромная проблема. В районе Кремля нужен большой комплекс с достаточным количеством кабинок, который смог бы удовлетворить потребности туристического автобуса.

Нам не удалось даже получить ответ от чиновников относительно Детского парка, в котором есть бесплатный туалет (в здании банка ВТБ24). Мы предлагали продлить часы его работы и сделать посещение платным. Впрочем, там и автобус негде поставить, на выходных всё запружено легковыми автомобилями. Чаще всего на подобные запросы разводят руками, говорят о предстоящей реконструкции Кремля, территории завода ЭТО, о том, что, «возможно, что-то будет предусмотрено».

Туалеты в кафе — тоже не вариант. Не каждое кафе готово выдержать наплыв туристов такого рода. Вот «Октябрь» шикарно справлялся с этой ролью, прекрасно на этом жил, зарабатывал деньги. Всем было спокойно. Кому не нужен туалет, пожалуйста информационный центр, кофе, поп-корн и дальше на экскурсию. Даже при большой группе всё это занимало около 10 минут.

У нас эту проблему замалчивают. Спасибо вот блогер однажды обругал, сфотографировал, на всю страну опозорил, но вопрос, увы, так и не решён. Какая-то зона приёма для туристов Пскову крайне необходима.

Помимо экологии, туристы довольны псковским уровнем сервиса. Я довольно много путешествую, но даже если иду в топовые рестораны в регионах, всё равно не получаю наш уровень сервиса. Конечно, сказывается близость Европы и доступные ранее поездки в Прибалтику. Благодаря этому любой человек, связанный со сферой обслуживания, будь то посетитель или ресторатор, понимает, что он может требовать, к чему должен стремиться.

А если люди сидят и нигде не бывают, то получается ситуация Пушкиногорского района, в котором фактически негде накормить туристов. Конечно, есть «Алтун» в соседнем Новоржевском районе, но цены там не слишком доступные. Туристу ведь нужно быстро, вкусно и недорого. А у нас доходит до того, что зимой туристам на обед вместо чая подают холодный компот. Люди недовольны и не понимают этого. Вот и выходит, что если не видеть хороших примеров, не бывать дальше своей кухни, то кажется, что всё хорошо.

- Сравним, что было в Псковской области, к примеру, ещё лет 10-15 назад до эпохи туристического кластера и подготовки к Ганзейским дням, а что в плане инфраструктуры мы имеем сейчас?

- В моих глаза у нас в последнее время всё стало очень и очень хорошо. В середине 1990-х, когда я только начинала работать, у нас было четыре гостиницы: «Рижская», «Октябрьская», «Кром» и «Колос». На этом точка. Водитель туристического автобуса приезжал в спортивных штанах, в которых только что под автобусом что-то ремонтировал... В последние 10-15 лет в области произошли принципиальные инфраструктурные изменения. Появилось множество отелей хорошего уровня, на берегах Псковского и Чудского озера построены базы отдыха. Раньше там только в палатках можно было отдыхать. Развился, конечно, и ресторанный сервис.

Печально только, что туристический транспорт у нас фактически не видоизменился. Услуги турфирмам оказывают частные перевозчики, которые в силу экономической ситуации не могут владеть большим автобусным парком и вкладывать деньги в покупку нового транспорта. Автобусы туристического класса в России не производятся, поэтому приходится покупать иномарки, а с учётом курса евро и ввозных пошлин он безумно дорог. Мелкому бизнесу это недоступно, финансовый оборот не позволяет вкладываться в расширение парка.

В последнее время у нас появилось множество фермеров, которые готовы делиться своей продукцией, секретами производства. Не проблема устроить мастер-класс по изготовлению какой-либо продукции. Много частной инициативы в сфере туризма, это радует.

Благодаря кластеру у нас появились замечательные прогулочные зоны вдоль рек. Нам до сих пор завидуют многие регионы, отмечая как нам повезло. Да мы и сами можем видеть, что в выходные дни там с картами и планшетами прогуливаются туристы. Значит, эти места востребованы.

- Что нового планируется запустить в этом году?

- Изменения происходят постоянно, есть масса проектов, в которых Псковская область активно принимает участие: «Русские усадьбы», «Серебряное ожерелье», «Красный маршрут», «Императорский маршрут». Идеи, где звучит Псков, появляются и выстреливают постоянно. Согласна с Михаилом Ведерниковым [врио губернатора Псковской области], что нам необходимо разрабатывать мобильное приложение для индивидуальных туристов. Планируется, что в этом году эта идея будет реализована. Без коммерческой составляющей, конечно, не обойдётся, появится информация и о кафе, и об отелях, но основной упор будет сделан на достопримечательности.

- Что ещё предстоит сделать, назовите три первоочередных действия, необходимых для туристической сферы региона?

- Решить вопросы с туалетом и транспортом. Третье — популяризация наших водных ресурсов. Думаю, в этом году эта идея будет реализована. Пока прогулка по Великой у нас возможна только на стареньком катерке. Это, на мой взгляд, несправедливо. Здесь следует упомянуть про успешный частный инвестиционный проект - экскурсии на Талабские острова, ресторан «Ёрш», про предложенный туристический пакет, доступный для псковичей, благодаря ему множество туристов побывали на острове Залита. Насколько я знаю, развитие пристани в Большой Толбе и приобретение нескольких катеров — в планах региональных властей. Но хорошо бы осуществлять перевозки на острова напрямую из Пскова, потому что акватакси пока мало кому доступно.

- А где любите отдыхать лично вы?

- Для меня местом силы является Изборск. Это удивительное место, где я часто бываю, чтобы восстановить силы. Люблю Себеж, Жижицкое озеро в Куньинском районе. Трудно представить более красивый вид на озеро, чем от памятника Мусоргскому.