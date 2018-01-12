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Общество

Побед на благо Родины пожелали власти Пскова работникам прокуратуры

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Власти города поблагодарили работников прокуратуры «за беззаветную преданность своему делу», пожелали успехов в службе, надежных коллег, крепкого здоровья, семейного счастья, новых свершений и побед на благо Родины.

Градоначальники заявили, что на протяжении почти трёх столетий прокуратура -  один из важнейших государственных институтов, стоит на страже законности и правопорядка, бережёт правовые устои государства и общества.

«Именно от работников прокуратуры, вашей добросовестности и последовательности, профессионализма и  гражданского мужества, честности и порядочности  во многом зависят защита законных прав и интересов граждан, эффективность борьбы с организованной преступностью и коррупцией», - говорится в тексте поздравления.

Отмечается, что между органами местного самоуправления и прокуратурой сложились конструктивные рабочие отношения, призванные проявлять совместную заботу о гражданах. «Надеемся, что и в дальнейшем  наше сотрудничество будет только укрепляться и служить делу защиты правопорядка, отстаиванию законных интересов псковичей, их социальных прав и свобод», - добавили Иван Цецерский и Александр Братчиков.

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