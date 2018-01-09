Несколько дачных краж раскрыли псковские полицейские
Полиция раскрыла несколько краж из дач и надворных построек на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, в январе сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступлений в Новоржевском, Локнянском и Порховском районах. Злоумышленники похитили металлическую печь, газовый баллон, изделия из металла, лодочный мотор, полиэтиленовую пленку для парника, продукты и другие вещи.
Причиненный ущерб устанавливается. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.