Несколько дачных краж раскрыли псковские полицейские

11:19, 12 января 2018, ПАИ

Полиция раскрыла несколько краж из дач и надворных построек на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в январе сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступлений в Новоржевском, Локнянском и Порховском районах. Злоумышленники похитили металлическую печь, газовый баллон, изделия из металла, лодочный мотор, полиэтиленовую пленку для парника, продукты и другие вещи.

Причиненный ущерб устанавливается. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.