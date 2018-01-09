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Несколько дачных краж раскрыли псковские полицейские

Полиция раскрыла несколько краж из дач и надворных построек на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в январе сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступлений в Новоржевском, Локнянском и Порховском районах. Злоумышленники похитили металлическую печь, газовый баллон, изделия из металла, лодочный мотор, полиэтиленовую пленку для парника, продукты и другие вещи.

Причиненный ущерб устанавливается. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

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