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С профессиональным праздником поздравил псковских сотрудников прокуратуры Александр Котов

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и себя лично поздравил с отмечаемым сегодня, 12 января, Днём работника прокуратуры Российской Федерации, сотрудников надзорного ведомства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одного из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы. Органам прокуратуры государство и общество поручило сохранять правовые устои, следить за соблюдением закона и защищать права граждан», - заявил Александр Котов.

Он подчеркнул, что деятельность прокуратуры многогранна и без преувеличения влияет на все сферы  жизни: «Своевременная и бескомпромиссная реакция прокурорских работников на беззаконие в любом его проявлении повышает доверие людей к органам власти всех уровней, создаёт условия для построения правового государства и стабильного развития страны».

Александр Котов поблагодарил сотрудников прокуратуры за ежедневный кропотливый труд и пожелал им здоровья и семейного благополучия. «Работники органов прокуратуры Псковской области достойно выполняют профессиональный долг и с честью несут службу во имя торжества закона и справедливости», - отметил спикер облсобрания.

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