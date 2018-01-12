0
20:44
1,5 млн рублей направят на реставрацию псковской Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья
13:03
Псковской областной типографии больше не грозит банкротство
16:36
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
21:34
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
22:27
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
21:13
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
19:19
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
Еще новости
Экономика

Цена на коньяк в России может вырасти на 35%

На 34,8% может вырасти стоимость коньяка в России в 2018 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгения Ахпаша.

С инициативой поднять минимальную розничную цену на коньяк до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 литра выступил Минсельхоз.

Как полагает Евгений Ахпаш, эта мера позволит отделить легальную продукцию от контрафакта, доля которого на рынке сейчас составляет около 60%.

В данный момент самая низкая стоимость коньяка для потребителей составляет 371 рубль за 0,5 литра.

Окончательное решение о повышении цены будет принимать Минфин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

1,5 млн рублей направят на реставрацию псковской Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья
12 января 2018
1,5 млн рублей направят на реставрацию псковской Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья
Псковской областной типографии больше не грозит банкротство
12 января 2018
Псковской областной типографии больше не грозит банкротство 2
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
11 января 2018
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков 1
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
10 января 2018
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа 1
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
09 января 2018
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
09 января 2018
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
07 января 2018
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2018 год
07 января 2018
Аналитики спрогнозировали курс доллара на 2018 год 1

Идет загрузка...