Цена на коньяк в России может вырасти на 35%

11:11, 12 января 2018, ПАИ

На 34,8% может вырасти стоимость коньяка в России в 2018 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгения Ахпаша.

С инициативой поднять минимальную розничную цену на коньяк до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 литра выступил Минсельхоз.

Как полагает Евгений Ахпаш, эта мера позволит отделить легальную продукцию от контрафакта, доля которого на рынке сейчас составляет около 60%.

В данный момент самая низкая стоимость коньяка для потребителей составляет 371 рубль за 0,5 литра.

Окончательное решение о повышении цены будет принимать Минфин.