Инфляционные ожидания россиян опустились до рекордно низких показателей

12:31, 12 января 2018, ПАИ

Оценка ощущаемой россиянами скорости роста цен опустилась до рекордно низкого уровня в 10%. Это минимальный показатель за всю историю подобных измерений, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования Центробанка.

В конце 2016 года уровень ожидаемой инфляции был значительно выше и составлял 14,8%. При этом в 2017 году потребительские цены поднялись только на 2,5%.

В документе Центробанка отмечается, что на протяжении второго полугодия 2017 года продолжилось постепенное снижение уровня обеспокоенности российских граждан ростом цен, причем как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе.

Исследования показали, что треть населения страны ожидает, что в наступившем году инфляция не превысит 4%.