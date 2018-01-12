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Александр Козловский отдаст свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

«Я поддерживаю на предстоящих выборах президента кандидатуру Владимира Путина», - прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский стартовавший на днях в Псковской области сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты России действующего главы государства. 

«О многом говорит тот факт, что в инициативную группу поддержки президента вошли достойные и уважаемые в Псковской области люди: председатель  областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики региона Андрей Царев. Это сильная и слаженная команда», - отметил Александр Козловский.

Он заявил, что в ближайшее время намерен посетить один из волонтерских пунктов и отдать свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. «Ко мне обращались с вопросом, может ли человек, прописанный, например, в каком-то районе, поставить подпись в волонтерском пункте в Пскове или Великих Луках, – рассказал парламентарий. – Конечно, может, главное, чтобы он был прописан на территории региона, а отдать свою подпись в поддержку Путина можно в любом волонтерском пункте Псковской области».

Напомним, что по закону, кандидат, баллотирующийся в порядке самовыдвижения, должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. В настоящий момент в регионе организованы четыре пункта, где волонтеры собирают подписи в поддержку Владимира Путина. Работать они будут в течение всего января.

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