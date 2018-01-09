5 тысяч рублей вымогала мошенница у пожилой великолучанки в социальной сети

11:00, 12 января 2018, ПАИ

Мошенница вымогала 5 тысяч рублей у пожилой великолучанки в социальной сети. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 11 января жительнице Великих Лук на страницу в социальных сетях пришло сообщение от ее знакомой, которая просила оказать ей помощь и перевести 5 тысяч рублей. Но горожанка заподозрила неладное и позвонила своей знакомой, которая сообщила ей, что ее аккаунт взломали.

8 января другой пожилой жительнице Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин и представился работником службы безопасности банка. В результате он выяснил реквизиты банковской карты женщины и списал с нее 37 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.