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5 тысяч рублей вымогала мошенница у пожилой великолучанки в социальной сети

Мошенница вымогала 5 тысяч рублей у пожилой великолучанки в социальной сети. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 11 января жительнице Великих Лук на страницу в социальных сетях пришло сообщение от ее знакомой, которая просила оказать ей помощь и перевести 5 тысяч рублей. Но горожанка заподозрила неладное и позвонила своей знакомой, которая сообщила ей, что ее аккаунт взломали.

8 января другой пожилой жительнице Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин и представился работником службы безопасности банка. В результате он выяснил реквизиты банковской карты женщины и списал с нее 37 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

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