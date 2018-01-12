В работе псковской стоительной фирмы выявили нарушения с помощью смартфона

18:29, 12 января 2018, ПАИ

Строительная компания «Псковская реставрационная мастерская № 1» нарушила законодательство в сфере безопасности труда. Это выяснилось в результате внеплановой проверки Государственной инспекции труда по Псковской области, поводом для которой стали фотографии рабочих без касок, загруженные псковичом через мобильное приложение «Я инспектор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе инспекции.

«В заявлении гражданина, к которому были приложены фотоматериалы, содержались сведения о нахождении рабочих на строительных площадках в городе Пскове без применения средств индивидуальной защиты (в том числе без касок), что является угрозой причинения жизни и здоровья граждан», - сообщили в пресс-службе.

Проверка установила, что средства защиты все же были выданы рабочим, но ответственные лица не проконтролировали применение этих средств.

Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений. В отношении виновных должностных лиц возбуждено административное производство.