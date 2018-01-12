До -14 градусов опустится температура в Псковской области 13 января

18:30, 12 января 2018, ПАИ

13 января на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -6 до -11 градусов, местами до -14, днём от -2 до -7 градусов.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.