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До -14 градусов опустится температура в Псковской области 13 января

13 января на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -6 до -11 градусов, местами до -14, днём от -2 до -7 градусов.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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